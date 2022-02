 Inzidenz in Sprakel von über 2400

Sprakel, der nördlichste Stadtteil Münsters, hat in der vergangenen Woche eine Rekordinzidenz von 2465 verzeichnet. Das ist doppelt so viel wie der städtische Durchschnitt. Bei 87 Sprakelerinnen und Sprakeler wurde innerhalb der vierten Kalenderwoche das Corona-Virus nachgewiesen. Das alleine entspricht knapp einem Viertel aller Infektionen, die seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren in Sprakel festgestellt wurden. In der Vorwoche waren dort noch 23 Neuinfektionen nachgewiesen worden.

Allgemein sind die Infektionszahlen im Norden der Stadt in der Kalenderwoche vier stark gestiegen. Das zeigt die Corona-Stadtteile-Statistik. Die Inzidenz lag im Bezirk Nord zusammengenommen bei über 1800. Im Stadtteil Coerde steckten sich 184 Leute (Inzidenz: 1642) an, in Kinderhaus ganze 289 (1806). Jeder neunte Bewohner des Bezirks Nord hat sich seit Beginn der Pandemie mindestens einmal mit dem Coronavirus infiziert.