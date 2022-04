Inzidenz über Ostern unter 1000er Marke gesunken

Seit Freitag wurden in Münster deutlich mehr Gesundmeldungen als Corona-Neuinfektionen bestätigt. Damit sinkt die Zahl der aktuell Infizierten auf den niedrigsten Wert seit Ende Januar.

In Münster liegt die Inzidenz wieder unter der 1000er Marke.

Über Ostern wurden in Münster deutlich mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen bestätigt. Damit sinkt die Zahl der aktuell Infizierten erheblich. Seit Donnerstag sind zwei weitere Menschen in Münster mit/an Corona gestorben. Nähere Angaben dazu machte die Stadt zunächst nicht.

Nach Angaben der Stadt sind mit Stand Dienstagmittag 4909 Menschen in Münster nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 2609 weniger als am vergangenen Dienstag. Weniger als 5000 gleichzeitig Infizierte gab es in Münster zuletzt Ende Januar.

Seit Donnerstag hat das Gesundheitsamt insgesamt 2020 Neuinfektionen und 5116 Gesundungen gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wochentage:

Karfreitag: 721 Neuinfektionen und 1237 Gesundungen.

Ostersamstag: 401 Neuinfektionen und 942 Gesundungen.

Ostersonntag: 233 Neuinfektionen und 1018 Gesundungen.

Ostermontag: 721 Neuinfektionen und 1237 Gesundungen.

Dienstag (19. April): 534 Neuinfektionen und 912Gesundungen.

Die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zur Vorwoche weiter rückläufig. Am vergangenen Dienstag waren es noch 699.

Inzidenz sinkt unter 1000er Marke

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist über Ostern deutlich zurück gegangen. Mit Stand Dienstagmittag liegt sie aktuell bei 878,0 - einen Wert unter der 1000er Marke hatte es zuletzt Ende Januar in Münster gegeben. Die Inzidenz bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen ab. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Inzidenz in Münster dennoch über dem NRW-Schnitt (670) und dem bundesweiten Wert (auch 670).

72 Covid-Patienten in Krankenhäusern

Die Lage in den Krankenhäusern der Stadt verändert sich aktuell kaum. Nach Angaben der Stadt werden 72 Covid-Patienten in Münster behandelt (vergangener Dienstag:74). Acht Patienten müssen auf Intensivstationen behandelt werden (vergangener Dienstag: sieben). Die Zahl der Patienten, die eine künstliche Beatmung benötigen, liegt bei zwei (vergangener Dienstag: vier).