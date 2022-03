Inzidenz und Infiziertenzahl erreichen neue Höchstwerte

Die Infektionskurve in Münster zeigt weiter steil nach oben. Aktuell sind so viele Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert wie nie zuvor seit Pandemie-Beginn. Auch die Inzidenz erreicht einen neuen Höchstwert.

998 Corona-Neuinfektionen wurden am Donnerstag in Münster bestätigt.

Die Infektionszahlen in Münster erreichen weiter neue Negativ-Rekorde. Mit Stand Donnerstagmittag sind 8584 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert - so viele wie nie seit Pandemie-Beginn. Das sind 297 mehr als am Mittwoch und 2090 mehr als am Donnerstag der Vorwoche.

Am heutigen Donnerstag hat das Gesundheitsamt 998 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Das sind deutlich mehr als noch vor einer Woche: Am vergangenen Donnerstag wurden 701 Neuinfektionen gemeldet. Innerhalb von drei Tagen - also seit Dienstag (15. März) - hat das Gesundheitsamt mehr als 3500 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Am heutigen Donnerstag wurden darüber hinaus 402 Gesundmeldungen registriert.

Inzidenz in Münster steigt auf mehr als 1500

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat am Donnerstag erneut einen neuen Höchstwert erreicht. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 1576,5 (+86,9 im Vergleich zum Vortag). Vor einer Woche war die Inzidenz mit 1344,8 noch deutlich niedriger. Da die Inzidenz die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen abbildet, steigt sie, wenn die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt. Die NRW-Inzidenz hat das RKI am Donnerstag mit 1435,6 angegeben.

Die Lage in den Krankenhäusern bleibt relativ konstant. Nach Angaben der Stadt werden aktuell 65 Covid-Patienten in Krankenhäusern in Münster behandelt, drei weniger als am Mittwoch. Sieben Patienten müssen auf Intensivstationen behandelt werden (Mittwoch: acht), drei davon werden künstlich beatmet (Mittwoch: vier).