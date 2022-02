Inzidenzen sinken in allen Altersgruppen

In der vergangenen Wochen sind die Sieben-Tage-Inzidenzen in Münster in allen Altersgruppen gesunken. Das geht aus dem Datenreport der Stadt hervor. Dennoch liegen die Infektionszahlen weiter auf hohem Niveau.

In der vergangenen Kalenderwoche wurden in Münster 3508 Corona-Infektionen bestätigt.

Die Infektionszahlen in Münster gehen leicht zurück, aber sie bleiben auf hohem Niveau: So lässt sich die Corona-Lage in Münster aktuell beschreiben. In der Woche vom 31. Januar bis 5. Februar (Kalenderwoche 5) hat es in Münster insgesamt 3508 bestätigte Corona-Infektionen gegeben. Das geht aus dem wöchentlichen Datenreport der Stadt hervor. In der Vorwoche wurden 3947 Infektionen bestätigt.

Dass die Infektionszahlen leicht zurückgegangen sind, spiegelt sich auch in den Inzidenzen wider. In allen Altersgruppen ist die Inzidenz im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Den deutlichsten Rückgang gab es laut dem Datenreport der Stadt bei den Null- bis Elfjährigen. In dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz nun bei 1956,0 – im Vergleich zur Vorwoche ein Minus von 587,1.

Inzidenz bei Jugendlichen in Münster am höchsten

Die höchste Inzidenz gab es in der vergangenen Woche mit 2210,8 (-80,1) bei den Zwölf- bis 17-Jährigen. Bei den 18- bis 29-Jährigen lag die Inzidenz bei 1192,7 (-143,4), bei den 30- bis 64-Jährigen bei 1099,2 (-92,3). Die niedrigste Inzidenz wurde erneut bei den Menschen ab 65 Jahren registriert. Dort lag sie bei 299,7 (-19,9).

Erneut wurden die meisten der insgesamt 3508 Corona-Neuinfektionen im Stadtteil Gievenbeck registriert. In der vergangenen Kalenderwoche wurden dort 251 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Gievenbeck war erneut der einzige Stadtteil, in dem innerhalb einer Woche mehr als 200 Neuinfektionen bestätigt wurden.

Viele Infektionen in Münsters Westen

In zwölf Stadtteilen wurden nach Angaben der Stadt zudem mehr als 100 Neuinfektionen gemeldet. Nach Gievenbeck wurden die meisten Infektionen in Kinderhaus-West (160), Mecklenbeck (135), Roxel (124) und Uppenberg (129) registriert. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat es im Bahnhofsviertel die meisten Infektionen gegeben. Auf 1534 Einwohner kamen nach Angaben der Stadt 37 Infektionen – das ergibt rechnerisch eine Inzidenz von mehr als 2400.

Die Stadt unterscheidet bei den Infektionszahlen nicht mehr, wie viele der Infektionen bei geimpften Münsteranerinnen und Münsteranern nachgewiesen wurden.