Stadt Münster verstärkt Kontrollen – neue Details zu 37-jährigem Fahrer

Die Stadt will die Kontrollen an den Sperrstellen in der Innenstadt verstärken, nachdem es einem 37-jährigen Mann gelungen war, mit seinem Auto in die Sperrzone einzudringen. Der offenbar psychisch kranke Mann ist am Montagabend gegen 19.30 Uhr mit seinem roten Kleinwagen vorbei an zwei Weihnachtsmärkten durch die eigentlich abgesperrte Innenstadt in Münster gefahren. Erst auf dem Prinzipalmarkt konnte der Mann von mehreren Polizeiwagen gestoppt werden.

An der Sperrstelle Harsewinkelplatz werde das von der Stadt beauftragte Sicherheitsunternehmen eine zusätzliche Kraft einsetzen, ebenso an den Markttagen Mittwoch und Samstag an der Sperrstelle Michaelisplatz, teilte die Verwaltung am Dienstag mit.

Ordnungsdezernent: Hohes Sicherheitsniveau

„Damit werden die Kontrollabläufe vor Ort weiter verbessert“, so Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer. „Insgesamt tun wir viel für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt. Das dabei erreichte Niveau schätze ich als hoch ein.“ Der Zwischenfall sei zum Glück glimpflich verlaufen, so Heuer. Zugleich betont er, dass keine hundertprozentige Sicherheit garantiert werden könne.

Heuer kündigte an, dass die Stelle Harsewinkelplatz/Stubengasse für den Weihnachtsmarkt 2023 „umfassend“ geprüft werden müsse. „Die Situation dort gefällt mir insgesamt nicht.“

Umringt von Polizeiautos steht der rote Kleinwagen, der zuvor durch die abgesperrte Innenstadt gefahren ist, auf dem Prinzipalmarkt. Foto: privat

37-Jährige war mit Beckumer Kennzeichen unterwegs

Unterdessen sind neue Details zu dem 37-jährigen Mann bekanntgeworden, der laut Polizei mit einem Kleinwagen mit Beckumer Kennzeichen unterwegs war und nach Informationen unserer Redaktion aus Sassenberg stammt. Er befinde sich inzwischen in einer psychiatrischen Einrichtung. Bereits in der Vergangenheit sei er polizeilich aufgefallen, weitere Details konnte Polizei-Sprecher Jan Schabacker zunächst nicht nennen.

Kommentar: Schnell Klarheit Foto: Die quälende Ungewissheit währte glücklicherweise nicht lange. Denn schon kurze Zeit nach dem Ende der Irrfahrt eines psychisch auffälligen Mannes gab die Polizei das erlösende Signal: Ein terroristischer Hintergrund konnte in diesem Fall ausgeschlossen werden.



Das dürfte die noch beste Nachricht von einem Montagabend sein, an dem nicht wenigen Menschen, die in der Stadt weilten, der Schreck in die Glieder gefahren ist. Schließlich sind die Erinnerungen an den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 2016 und die Amokfahrt am Kiepenkerl 2018 noch präsent. | Von Dirk Anger ...

Die Polizei ermittele wegen Verkehrsunfalls mit Personenschaden. Ob der Mann fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt habe, werde noch geprüft. Zudem sollen weitere Zeugen vernommen werden. Die Polizei habe inzwischen mit ihm gesprochen. Zum Inhalt machte Schabacker keine Angaben.

Über den Harsewinkelplatz in die gesperrte Zone

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge fuhr der 37-Jährige am Montagabend an der Windthorststraße hinter einem Streifenwagen her. Als dieser durch eine wegen einer Demonstration geöffnete Sperrstelle über den Harsewinkelplatz in die Innenstadt einbog, wollte der Mann diesem unbeirrt weiter folgen.

Ein Sicherheitsbediensteter reagierte direkt und griff durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeug, um den 37-Jährigen daran zu hindern. Dieser beschleunigte allerdings seinen Wagen, verletzte den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dabei leicht und fuhr über den Stubengassenplatz und die Heinrich-Brüning-Straße bis zum Syndikatplatz. Laut Schabacker war der Mann schon zuvor hinter der Demonstration hergefahren. Mit den Demonstranten, Corona-Kritiker, habe er aber augenscheinlich nichts zu tun gehabt.

Kein terroristischer Hintergrund

Während seiner Fahrt durch die Innenstadt wich der 37-Jährige Personengruppen aktiv aus und machte durch Hupen auf sich aufmerksam. Einen terroristischen Hintergrund schloss Polizeisprecher Jan Schabacker bereits am Montagabend aus: „Die Tat ist nicht im Bereich Amok einzuordnen. Er hatte es nicht auf Passanten abgesehen.“ Der Fahrer des Wagens sei den Behörden bekannt.

Als der Mann den Prinzipalmarkt erreichte, stoppten ihn Polizisten, die dort die Demonstration absicherten. Eine glückliche Fügung, wie Schabacker sagte. Vor Ort untersuchten die Polizisten den Wagen des Mannes auf Waffen und Sprengstoff. Die Suche blieb nach Polizeiinformationen jedoch ohne Ergebnis.

Den Ermittlungen zufolge touchierte der 37-Jährige während der Fahrt eine weitere Person, die leicht verletzt wurde, eine Frau erlitt einen Schock.

Die Mitarbeiter an den Sperrstellen wurden nach städtischen Angaben am Dienstag noch einmal „sensibilisiert, auf auffällige Personen und Fahrzeuge zu achten“. Auf den Weihnachtsmärkten seien bereits routinemäßig verstärkt Polizeikräfte im Einsatz.

Keine großen Sorgen um die Sicherheit

Die Händler und Besucher der Weihnachtsmärkte machen sich am Mittag nach der Irrfahrt des Mannes allerdings keine großen Sorgen um die Sicherheit.

Franca Hengstermann blickt aus einem Stand mit Kindergeschenken auf die Durchfahrtssperre. Sie hatte am Abend zuvor keinen Dienst hier, empfindet jetzt keine Bedrohung, wie sie sagt. „Aber die Kollegin, die gestern Abend hier gearbeitet hat, war ziemlich aufgelöst.“

„ Absolute Sicherheit gibt es nicht. “ Gabi Baldus

Gabi Baldus, die gegenüber Kunsthandwerk und Design verkauft, war auch Montagabend an dem Stand in ebenfalls exponierter Lage zur Straße, als der Mann hier an den Sperren vorbeifuhr. „Ich habe gar nichts davon bemerkt“, sagt sie. Baldus, mittlerweile Rentnerin, hat vor Jahrzehnten schon als Studentin auf Weihnachtsmärkten ausgeholfen, auch in Berlin an der Gedächtniskirche, wo es bei dem Attentat 2016 zwölf Tote gab.

Auch sie blickt direkt auf die massiven Absperrungen – kopfschüttelnd. Dass Leute in böser Absicht mit Autos in Menschenmengen fahren, das habe sich früher niemand vorgestellt, sagt sie. Ängstlich ist sie aber auch heute nicht: „Absolute Sicherheit gibt es nicht.“

Gabi Baldus in ihrem Stand auf dem Weihnachtsmarkt am Harsewinkelplatz Foto: Karin Völker

Auch an einem Glühwein- und Imbissstand an der Heinrich-Brüning-Straße ist das Auto am Abend zuvor vorbeigekommen. „Traurig“, sagt ein Mann, der hier ansteht. Der Vorfall wecke schlimme Erinnerungen an die Amokfahrt am Kiepenkerl, sagt er.

Den Weihnachtsmarkt zu meiden kommt für viele deshalb jedoch nicht infrage, schon gar nicht für Klaus Kralovec. Der Tischler und Holzdesigner verbringt seit 32 Jahren die Vorweihnachtszeit in seiner Holzhütte auf dem Lambertikirchplatz. „Münster ist eine sichere Stadt“, ist er überzeugt. Die Fahrt des Mannes im roten Auto ändert für ihn daran nichts.