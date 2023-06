Urteil im Prozess um Irrfahrt in Münsters Innenstadt gefallen

An dieser Sperrstelle begann am 12. Dezember vergangenen Jahres die Irrfahrt durch die münsterische Innenstadt.

Im Dezember 2022 ist ein Mann unerlaubt mit seinem Auto über den Weihnachtsmarkt in der münsterischen Innenstadt gefahren und hat dabei zahlreiche Menschen gefährdet. Nun hat das Landgericht im Prozess um diese Irrfahrt ein Urteil gesprochen: Das Gericht hat für den heute 38 Jahre alten Mann die dauerhafte Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie angeordnet.

Grund für sein Verhalten an dem Abend sei seine chronische Erkrankung – eine Paranoid-halluzinatorische Schizophrenie – gewesen, erklärte das Gericht. Der 38-Jährige aus Sassenberg habe „rechtswidrig, aber nicht schuldhaft“ gehandelt, weil seine „Einsichts- und Steuerungsfähigkeit“ wegen seiner „akuten Schizophrenie“ aufgehoben gewesen sei.

Lücke in der Sicherheitsabsperrung genutzt

Der Mann hatte an der Zufahrtsstelle Windthorststraße / Stubengasse mit seinem Opel Corsa eine Lücke in der Sicherheitsabsperrung genutzt, die durch einen angemeldeten Demonstrationszug entstanden war. Für sie war ein blockierender Anhänger beiseite gefahren worden.

Während seiner Fahrt über Stubengasse, Heinrich-Brüning-Straße und Syndikatgasse auf den Prinzipalmarkt hatten sich nacheinander zwei Sicherheitsleute in den Fahrerraum gehängt – sie wollten den Zündschlüssel abziehen. Der 38-Jährige gab bei dem einen Mann Gas, bis der aus dem Fenster fiel, bei dem anderen fuhr er einfach weiter, bis er ihn „abgeschüttelt“ hatte. Passanten sprangen teils hastig beiseite. „Sie sind von einem Angriff auf ihr Leben ausgegangen“, sagte der Vorsitzende Richter.

Sassenberger hat lange Krankengeschichte

Aus strafrechtlicher Sicht habe der Beschuldigte gefährlich in den öffentlichen Straßenverkehr eingegriffen, in zwei Fällen vorsätzliche Körperverletzung und jeweils auch Unfallflucht begangen, so der Richter. Dem 38-Jährigen wird der Führerschein entzogen. In den kommenden fünf Jahren dürfe er zudem keinen neuen machen.

Wesentlich für die Entscheidung des Gerichts in dem Sicherungsverfahren war die lange Krankengeschichte des Sassenbergers. Seit 15 Jahren leide der Mann unter seiner Erkrankung und in dieser Zeit sei er häufig auch mit bedrohlichen Aktionen aufgefallen, selbst während stationär-psychiatrischer Behandlungen. Zum Beispiel habe er das Auto eines Mitpatienten zerstört, zeitweilig sei eine Zwangsmedikation notwendig gewesen.

Vorerst keine Unterbringung auf Bewährung

Nach der Irrfahrt über den Weihnachtsmarkt war er per Gerichtsbeschluss vorläufig im Maßregelvollzug untergebracht worden, wo er durch die Entscheidung des Landgerichts bleibt.

Zwar habe der Mann als Patient deutliche Fortschritte gemacht, erklärte der Vorsitzende. Für eine Aussetzung der Unterbringung zur Bewährung und eine ambulante Versorgung reichten die Voraussetzungen aber noch nicht.

Bei seiner Fahrt über den Weihnachtsmarkt hatte der 38-Jährige zu einem der Sicherheitsmitarbeiter gesagt, er sei von der Polizei. Bei Gericht erklärte er, dass er in einem An- und Verkauf-Geschäft in der City ein Kabel kaufen wollte und sich wegen des anstehenden Ladenschlusses beeilt hätte.