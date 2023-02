Israelische Flagge angezündet: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Fast zwei Jahre ist es her, dass mehrere Personen vor der Synagoge in Münster eine israelische Flagge anzündeten. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Einen solchen Vorfall hatte es zuvor noch nicht in Münster gegeben: 13 junge Männer tauchten am 11. Mai 2021 vor der Synagoge an der Klosterstraße auf, zwei Personen aus der Gruppe zündeten eine israelische Flagge an. Auch Medien in den USA und Israel berichteten später darüber. Eineinhalb Jahre danach hat die Staatsanwaltschaft Münster nun Anklage gegen zwei Männer erhoben.