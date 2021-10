Ist Karat besser als Peter Maffay?

Im Kreativhaus in Münster – und einen Tag später im Bürgerhaus in Kinderhaus – treffen Ost und West aufeinander. Christiane Hagedorn und Carolin Wirth bieten ihren Gästen einen komödiantischen Abend. Inklusive Musik aus Ost und West.

„Über sieben Brücken musst du geh‘n“, ist eins dieser Lieder, die jeder kennt. Geliebt, gehasst, belächelt. Aber nicht totzukriegen. Und es stammt nicht von Peter Maffay. Sondern von der ostdeutschen Band Karat. Was weniger allgemein bekannt ist. Wie manches aus der DDR-Geschichte. Nachdem Christiane Hagedorn („Tanz auf dem Vulkan“, „Der kleine Spatz vom Bosporus“) den Abend im Herbst 2020 erfolgreich im Pumpenhaus zur Uraufführung brachte und inzwischen auf mehrere Gastspiele zurückblicken kann, findet nun die Wiederaufnahme in Münster statt.

Der musikalisch-komödiantische Abend erzählt von zwei Freundinnen und Brüchen in Biografien. Hagedorn verwebt darin eigene Erinnerungen und die von Zeitzeugen an das Leben in der DDR, den Mauerfall und die frühen Jahre im wiedervereinten Deutschland.

Songs der 80er und 90er begegnen sich

An ihrer Seite Carolin Wirth, deren Erinnerungen an ihr Leben in der damaligen BRD ebenfalls in die Geschichte einfließen. Wobei sich vor allem auch Songs der 80er und 90er aus Ost und West begegnen.

Termine sind am 23. Oktober um 20 Uhr im Kreativhaus, Diepenbrockstraße 28, sowie am 24. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus Kinderhaus, Idenbrockplatz 8. Tickets gibt es unter www.localticketing.de.