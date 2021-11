Ja zu Solardächern in der Altstadt

Lange wurde um das richtige Vorgehen gerungen. Seit der Sitzung des Hauptausschusses am Mittwochabend steht die Marschrichtung fest: Die Installation von Photovoltaikanlagen in der münsterischen Altstadt wird erleichtert.

Die Installation von Photovoltaikanlagen in der münsterischen Altstadt soll erleichtert werden.

Die Nutzung von Solardächern und Grün­dächern in der Altstadt wird künftig erleichtert. Das hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung am Mittwochabend abschließend festgelegt. Für das Beschlusspapier stimmten alle Parteien. Es gab keine Enthaltungen.