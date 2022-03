Ja zum Musik-Campus aus 400 Kehlen

400 Menschen haben am Samstag mit einem Flashmob auf dem Prinzipalmarkt für den Musik-Campus geworben. 22 Chöre bildeten gemeinsam einen großen Chor.

Rund 400 Menschen versammelten sich am Samstagmittag auf dem Prinzipalmarkt, um musikalisch ein Plädoyer für den Musik-Campus abzugeben.

Zum Wesen eines Flashmobs gehört die Geheimhaltung. Das, was sich am Samstag um 11 Uhr auf dem Prinzipalmarkt ereignete, konnte man nicht geheimhalten – und die Organisatoren wollten es auch gar nicht. Also sah man schon 20 Minuten zuvor kleine Grüppchen auf dem Prinzipalmarkt, die sich allesamt mit der Frage begrüßten: „Hast du Deinen Liedzettel mitgebracht?“ Kurz darauf erblickten die Passanten auch schon „Demonstranten“, die mit gelben Schildern und dem Schriftzug „Ja zum Musik-Campus“ durch die Gegend zogen.