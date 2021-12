Jäger hatten „Maggy“ im Visier

Das war ja durchaus eine kapitale Aussicht, die die Jäger zwischen Albachten und Senden am Samstagnachmittag in Fernglas und Visier hatten. Für ein Wildschwein zu groß, für ein Reh zu schwer. Es war „Maggy“, die sich bereits am vergangenen Montag vom Hof Holtmann in Ventrup aus dem Staub gemacht hatte und seitdem wohl durch einen Wald in der Nähe des Modellflugplatzes, gut zwei Kilometer vom Hof entfernt, streift. Dort geht es ihr offenbar den Umständen entsprechend gut, vermutet Besitzer Reinhard Holtmann. Denn: Sie lässt sich, und das nicht zu knapp, den Mais schmecken, den der Jagdpächter dort für Wildschweine auslegt. Und man sieht tiefe Hufspuren.

