„Jeder kann Pussy Riot sein“

Maria Aljochina und ihre drei Mitstreiterinnen versuchen vor dem Konzert an dem heißen Spätsommerabend in Münster, mit Kaffee und Zigaretten ihre Müdigkeit zu über­winden. Sie ist im Mai aus Russland geflohen, um mit ­„Pussy Riot“ durch Europa zu touren. Sonntag in einer Kirche in Minden, Dienstag geht es weiter nach Wien. Gerade erst wurden sie in Bern wegen eines illegalen Graffitos verhaftet. Auch in Münster soll es nun eines ­geben – Ort unbekannt. Frontfrau Maria Aljochina kommt später als die anderen, bespricht vorher etwas am ­Handy mit ihrem Sohn. Dann reden sie sehr konzentriert und sensibel über ihre Rolle als derzeit wohl lautstärkste Stimme des Protests aus Russland – und den bitterernsten Kampf gegen das System Putin.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch