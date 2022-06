„Jeder Verdacht wird verfolgt“

Das „ZDF Magazin Royale“ hat „Hate Speech“ im Internet und den Umgang der Polizei damit in den Fokus gerückt. Im Polizeipräsidium Münster gibt man an, jeden Fall zu verfolgen – und auch Fake-Profilen bisweilen auf die Spur zu kommen.

Schon einmal in diesem Jahr bewegte die Polizei Münster das Thema „Hate Speech“ – also Hassrede – im Internet öffentlich. Nachdem am 31. Januar Polizisten bei einem Einsatz in Rheinland-Pfalz getötet worden waren, registrierte die Polizei Münster im Netz auf einen eigenen Post zu dem Thema „überwältigend viele“ solidarische Bekundungen der Bürger – aber auch Personen, die die Situation genutzt hätten, auf „unseren Social-Media-Kanälen Hass-Kommentare zu verbreiten“.