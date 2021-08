Jetzt greift die Ostalgie um sich

In einem Bürgerantrag wird wird vorgeschlagen, ausschließlich in Hiltrup die bisherigen Ampelmännchen durch kultige Ost-Ampelmännchen zu ersetzen. Greift jetzt die Ostalgie um sich?

Des Bürgers Wunsch ist sein Himmelreich: Die bisherigen Ampelmännchen sollen durch kultige Ost-Ampelmännchen ersetzt werden. So steht es in einem Bürgerantrag, der heute auf den Tisch der Bezirksvertretung Hiltrup kommt. Niedlich und kugelrund kommen sie daher. Erfunden wurden sie in der DDR. Sie überlebten die Wendezeit und haben längst Kultstatus in Berlin (und anderswo).