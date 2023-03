Johannes Oerding begeistert seine Fans

Was für eine Show! „Zuletzt habe ich vor sieben Jahren im Jovel gespielt“, ruft Johannes Oerding seinen jubelnden Fans im restlos ausverkauften Club am Albersloher Weg zu. „Damals war ich 19“, schmunzelt der gebürtige Münsteraner augenzwinkernd.

Für viele im Publikum war das Konzert am Freitagabend ein Wiedersehen am gleichen Ort: „Als ob es gestern erst war“, meint Christina Bartels, die damals schon dabei war. Vor Beginn der Show wartete eine riesige Schlange Menschen am Einlass. Erst nachdem alle einen Platz gefunden hatten, eine knappe dreiviertel Stunde später als angekündigt, heizt die Band mit einem instrumentalen Intro die Stimmung an, bevor Oerding mit „Kaleidoskop“ gleich einen Megahit als Opener präsentiert. Für dieses Stück hat Daniela Kiewel aus Hannover eine Fan-Aktion vorbereitet und 200 LED-Teelichte im Publikum verteilt, die nun direkt vor der Bühne ein tolles Bild abgeben.

Es folgt Hit auf Hit. Immer wieder finden sich Liebeslieder und gefühlvolle Balladen im Programm dazwischen, bevor Oerding den nächsten stimmgewaltigen Kracher zündet. „Kreise“ steht erst in der Zugabe auf dem Programm.

Johannes Oerding und Münster, das ist eine spezielle und schon lange bestehende Beziehung. Udo Lindenberg und andere Stars in dessen Umfeld förderten Oerdings Karriere in den Anfängen. Zahlreiche Gigs, unter anderem seine Auftritte als Headliner beim Stadtfest, sind unvergessen. Inzwischen ist der Sänger längst selber zu einem der bekanntesten Topacts am deutschen Pophimmel erwachsen und gewann zig Preise und Auszeichnungen.

Manche der Fans sind von weit her angereist, wie Daniela Kiewel aus Hannover. Sie hat extra eine Fan-Aktion vorbereitet und 200 elektrische Teelichte im Publikum verteilt. Foto: Ulrich K. Coppel „Bei ‚Kaleidoskop' sollen die Lichter eingeschaltet werden". Der Hit kam direkt nach dem Intro. Foto: Ulrich K. Coppel Foto: Ulrich K. Coppel Foto: Ulrich K. Coppel Foto: Ulrich K. Coppel Foto: Ulrich K. Coppel Foto: Ulrich K. Coppel Foto: Ulrich K. Coppel Foto: Ulrich K. Coppel Foto: Ulrich K. Coppel

Im Fernsehen präsentiert er regelmäßig verschiedene Showformate, schreibt Songs für andere namhafte Künstler der Szene und ist ein Garant für ausverkaufte Konzertarenen. Als „Warm up“ für seine aktuelle „Plan A“-Tournee über 17 Stationen wählte Oerding die spezielle Club-Intimität des Jovels. Großartig!