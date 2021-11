Impfstraße soll Impf-Ärger in Münster beenden

Impfung statt Konzert: Steffi Stephan (l.) und Marvin Lindenberg lassen in ihrem Jovel nun vorerst das neue Impfzentrum einziehen. Am Freitag begann der Aufbau

Dorothee Sondermann hat streng formal noch drei Wochen Zeit bis zur Booster-Impfung, zu der jetzt allenthalben dringend geraten wird. Erst am 11. Dezember ist das halbe Jahr nach der Zweitimpfung am 11. Juni vorbei. Vor ihrem jetzt bevorstehenden Urlaub wollte sie sich die Auffrischung noch holen – und stellte sich am Mittwoch bei der Impfaktion am Stadthaus 2 auf dem Ludgeriplatz an, so wie Hunderte andere.