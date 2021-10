JU-Chef: „Jetzt kneift Söder“

Hagen Blöcher ist in diesen Tagen ein durchaus gefragter Mann. Das Fernsehen hat um eine Stellungnahme gebeten, und eine überregionale Wochenzeitung schreibt ein Porträt über den münsterischen JU-Vorsitzenden. Der Deutschlandtag der Jungen Union, der an diesem Wochenende in Münster stattfindet, ist für den 24-Jährigen ein Heimspiel – auch wenn er vorübergehend in London lebt, wo er an der London School of Economics bis zum Frühjahr seinen Master in Wirtschaft machen will.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf mz.ms frei

inklusive aller MZ+ Inhalte

MZ-Apps für Smartphone und Tablet

MZ ePaper

endet automatisch