Jugendimpftag im Impfzentrum in der Halle Münsterland

Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren können demnächst auch im Impfzentrum der Stadt Münster geimpft werden. Der 34. Impferlass ermöglicht den ersten "Jugendimpftag" am 31. Juli im Impfzentrum am Albersloher Weg als "Open-House-Angebot" - also ohne vorherige Anmeldung. "Die Zustimmung aller Sorgeberechtigten ist zwingende Voraussetzung für die Impfung", teilt die Stadt mit. Das Impfzentrum habe sichergestellt, dass die Impfungen nur von Kinderärztinnen und -ärzten durchgeführt werden.

Die Organisation des Impfzentrums – bestehend aus Feuerwehr und Kassenärztlicher Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) – weist daraufhin, dass eine Vorab-Terminierung über das Buchungsportal nicht möglich ist. Die Impfung junger Menschen in den kinderärztlichen Praxen wird auch weiterhin empfohlen.

Stadt rechnet mit gemäßigter Nachfrage

"Kinder mit Vorerkrankungen, aber auch Jugendliche mit entsprechend betroffenen Angehörigen, sind bereits größtenteils in den Kinder- und Jugendarztpraxen geimpft worden", sagt Dr. Peter Münster, ärztlicher Leiter des Impfzentrums. Daher rechnet man in der Impfzentrale mit einer gemäßigten Nachfrage. "Zudem liegt auch noch keine generelle Stiko-Empfehlung für diese Gruppe vor, hier ist lediglich von einer Option die Rede."

Bislang werden Kinder ab zwölf Jahren wie deren Sorgeberechtigten in den haus- und fachärztlichen Praxen geimpft, erst nach Aufklärung und bestätigter Risikoakzeptanz wird dann der Impfstoff Biontech injiziert. "Die Nachfrage kann von unseren Praxen umfänglich abgedeckt werden", so Münster.

Open-House-Angebot gilt weiter

Wer dennoch für seine Kinder die Immunisierung im Impfzentrum bevorzugt, erhält die Gelegenheit am 31. Juli (Samstag): Die MCC-Halle Nord am Albersloher Weg ist dazu von 8 bis 18 Uhr geöffnet. "Etwas Wartezeit sollte angesichts des aktuell nicht vorherzusehenden Andrangs eingeplant werden", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Neben den gesonderten Kinder- und Jugendimpfungen gilt an diesem Tag natürlich auch wie bislang das Open-House-Angebot für alle Münsteranerinnen und Münsteraner.

Weitere Möglichkeiten zur Impfung von Kindern und Jugendlichen gemäß der Landes- und Stiko-Vorgaben sind aktuell in Planung wie Abstimmung. Die Stadt Münster wird nach entsprechender Klärung dazu zeitnah informieren.