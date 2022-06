Nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie im Bistum Münster haben die katholischen Jugendverbände Konsequenzen für ihre Arbeit angekündigt. In einem Bereich wird „Null Toleranz“ gefordert.

Nach der Veröffentlichung der Studie zum Umgang mit sexuellem Missbrauch im Bistum Münster und den Reformankündigungen von Bischof Dr. Felix Genn appellieren die katholischen Kinder- und Jugendverbände an alle Personen mit Verantwortung innerhalb der Kirche, ihren Fokus auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen zu richten.

Neben der Aufarbeitung der Verfehlungen im Umgang mit Betroffenen und Tätern müsse nun die Stärkung der Ressourcen junger Menschen im Mittelpunkt des Handelns stehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundes der Katholischen Jugend (BDKJ).

Schicksal Betroffener konsequenter in den Fokus

Die Missbrauchsstudie zeige erneut, dass in der Kirche viel zu lange Macht zum Schaden von Kindern und Jugendlichen ausgenutzt worden sei. „Im vermeintlichen Namen christlicher Nächstenliebe wurden Minderjährige nicht nur vielfach missbraucht. Die Taten wurden auch – selbst von oberster Bistumsleitung – systematisch vertuscht, verharmlost oder gar toleriert“, so der BDKJ weiter. Bis heute seien gravierende Missstände nicht ausreichend ausgeräumt. Das Vertrauen junger Menschen in die Kirche sei maßlos ausgenutzt worden.

Das Schicksal von Betroffenen und Gefährdeten müsse konsequent in den Fokus der Bemühungen gerückt werden. Neben der Beseitigung von Faktoren, die sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche begünstigen, sei mehr Einsatz für junge Menschen erforderlich. „Kinder und Jugendliche müssen zu jeder Zeit ihre Grenzen und Bedürfnisse äußern können. Es muss Priorität haben diese ernst zu nehmen“, sagt Hendrik Roos, Geistliche Leitung des BDKJ-Diözesanverbands Münster.

Klerikalismus entschieden bekämpfen

Unabhängig davon müsse eine Kultur des verantwortungsvollen und sensiblen Umgangs mit Kindern und Jugendlichen in die Kirche einziehen. „Die für Kinder und Jugendliche Verantwortlichen in der Kirche müssen alles dafür tun, um sexuellen Missbrauch in Zukunft zu vermeiden und Verdachtsfälle konsequent zu verfolgen“, sagt Anna-Lena Vering, Diözesanvorsitzende des BDKJ Münster.

Dazu sei es nach Ansicht des BDKJ erforderlich, die Perspektive von Gefährdeten und Betroffenen in den Mittelpunkt des Handelns zu rücken und eine „Null-Toleranz-Haltung“ gegenüber sexuellen Übergriffen zu zeigen. Klerikalismus solle entschieden entgegen getreten werden und weitere kirchliche Machtstrukturen, die sexuellen Missbrauch begünstigten, beseitigt werden.