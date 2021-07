Dieses Bild ist in London entstanden. Doch auch in Münster stecken sich vermehrt jüngere Menschen in Lokalen und auf Partys mit Corona an, bestätigt die Stadt.

13,6 am Montag. Münster hat damit an acht aufeinanderfolgenden Tagen eine höhere Inzidenz als zehn und wird ab Mittwoch (21. Juli) in der Inzidenzstufe 1 (statt 0) geführt. Damit gelten neue Einschränkungen: So gilt wieder eine Maskenpflicht an Verkaufsständen auf dem Markt, in Warteschlangen und Anstellbereichen. In Clubs und Diskotheken können bis zu 250 Personen mit Test in Außenbereichen feiern. Das Sommernachtskino kann Dienstag starten, mit Test (wenn nicht geimpft/genesen) und Sitzplan. Feiern wie Hochzeiten müssen kleiner ausfallen.