Frischer Kaffeeduft in Münsters Norden: Die Roestbar baut einen Campus an der Rudolf-Diesel-Straße mit Rösterei und Kaffeehaus. Einen beliebten anderen Standort muss sie allerdings aufgeben.

Das war eine lange Nacht für Sandra Götting und Mario Joka. Silvester 2002/03. Zu später Stunde fiel damals ihr Entschluss, eine Kaffeerösterei in Münster zu eröffnen. Das Ehepaar – sie Optikerin, er Tischler – startete als Quereinsteiger mit einer kleinen Röstmaschine und einem ersten Café an der Nordstraße im Kreuzviertel durch. Der Rest ist eine münsterische Erfolgsgeschichte par excellence. Die beiden Geschäftsführer der Roestbar GmbH & Co. KG unterhalten inzwischen fünf individuelle Kaffeehäuser, sind mit dem Wirtschaftspreis 2019 der Stadt Münster ausgezeichnet worden, und verlegen nun das Herzstück ihres Unternehmens: Die 22 Kilogramm Rohkaffee fassende Röstmaschine zieht vom Bohlweg in den neuen Roestbar-Campus nahe der Schleuse an die Rudolf-Diesel-Straße 55 in Münsters Norden.