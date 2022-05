Kampfmittelfund: 250-Kilo-Bombe in Gremmendorf entdeckt

Bei Sondierungsarbeiten ist am Mittwoch eine 250-Kilogramm-Bombe auf dem Baugebiet an der Heidestraße gefunden worden. Die Evakuierung läuft bereits. Es kommt zu Verkehrseinschränkungen.

Bei Ausgrabungen wurde am Mittwochmorgen eine 250-Kilo-Bombe entdeckt. Der Bereich ist abgesperrt.

Bombenfund an der Heidestraße in Münster-Gremmendorf: Bei Sondierungsarbeiten wurde auf dem ehemaligen Gelände der Westfalen AG am Mittwochvormittag eine 250 Kilogramm schwere Bombe entdeckt.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilt, hat die Evakuierung in einem 300-Meter-Radius begonnen. Es wird davon ausgegangen, dass rund 150 Personen betroffen sein könnten. Eine Betreuungsstelle für Anwohner ist laut einer städtischen Pressemitteilung an der Idaschule (Vörnste Esch 19) eingerichtet. Wann mit der Entschärfung begonnen werden kann, ist noch unklar.

Wegen des Bombenfunds kommt es nach Angaben der Stadtverwaltung aktuell zu Verkehrsbehinderungen auf dem Albersloher Weg und Umgebung.