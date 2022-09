Kanalpromenade soll bis Ende 2023 weitgehend ausgebaut sein

Oberbürgermeister Markus Lewe stieg auf sein eigenes E-Bike, für alle anderen standen Leihräder parat. Ein paar Meter auf der – zuvor in hohen Tönen allseits gepriesenen – Kanalpromenade wollten alle Ehrengäste trotz des Dauer-Meimels einige Meter radeln. Landesverkehrsminister Oliver Krischer meint fast ein wenig trotzig, er sei auch Umweltminister und freue sich sehr über den ersehnten Regen. Man merkte ihm an: Es hätte ruhig an einem anderen Tag so schütten dürfen.

Die Grundidee der Kanalpromenade, deren erster Abschnitt nun fertiggestellt ist, ist denkbar einfach wie bestechend: Entlang einer Wasserstraße wie dem Dortmund-Ems-Kanal können Radfahrer kreuzungsfrei und somit recht verkehrssicher unterwegs sein. In Münster stehen von Süden bis Norden stolze 27 Kilometer für für den neuen – von Markus Lewe so apostrophierten – Kanal-Highway zur Verfügung.

Neue Verkehrsachse im Münsterland

Da die Umlandgemeinden in den Kreisen Coesfeld und Steinfurt mitziehen, entstehen neue Möglichkeiten für das gesamte Umland, Münsters Innenstadt zu erreichen. Es ist eine neue Verkehrsachse im Münsterland, wie Minister Krischer sagte. Dabei kündigte er an, das Land NRW wolle in den kommenden vier Jahren erheblich in die Radwege-Infrastruktur investieren. Er sprach von 1000 Kilometer neuen Radwegen.

Kommentar: Zwei ungelöste Fragen Foto: Wer an schönen Sommertagen erlebt hat, wie gut die neue Kanalpromenade im Süden Münsters bereits vor der offiziellen Eröffnung angenommen wurde, kann an dem Sinn des Projektes keinen Zweifel mehr haben. Die elf Millionen Euro, die Stadt, Land und Bund in die Hand genommen haben, sind gut investiertes Geld, um die Lebensqualität rund um den Kanal zu erhöhen. 27 Kilometer lang quer durch die Stadt immer am Wasser entlang – das hat Charme und verspricht Komfort.



Es gibt jedoch zwei ungelöste Probleme. Eines wurde in den vergangenen Wochen im Süden deutlich. Je mehr Nutzer da sind und je unterschiedlicher sie sind, desto größer ist das Konfliktpotenzial, sich in die Quere zu kommen. Im innerstädtischen Bereich werden diese Probleme naturgemäß noch massiver auftreten.



Im Innenstadtbereich liegt die eigentliche Krux dieses Vorhabens: Ihre eigentliche Funktion wird die Kanalpromenade erst erfüllen, wenn das Stück zwischen Schleuse und Asphaltmischwerk fertiggestellt ist. Zuvor muss der Dortmund-Ems-Kanals ausgebaut sein. Experten fürchten, das könnte noch zehn Jahre in Anspruch nehmen. | Von Michael Grottendieck ...

Der Ausbau innerhalb der Stadtgrenzen Münster solle bis Ende kommenden Jahres 2023 abgeschlossen sein, stellte Stadtbaurat Robin Denstorff in Aussicht. Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Im innerstädtischen Bereich, zwischen Wilhelmshavenufer und dem Asphaltmischwerk, müsse man den Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals abwarten.

Elf-Millionen-Projekt

Um den zügigen Ausbau des Restes will Projektleiter Andreas Groot-Körmelink in den kommenden Monaten alle Hebel in Bewegung setzen. Das Elf-Millionen-Projekt sei vor drei Jahren beschlossen worden und trotz vieler Beteiligter wie Kommune, Land und Bund zügig und flott umgesetzt worden.

Auf zehn Kilometer Länge können in Hiltrup und Amelsbüren Frühaufsteher die Funktion der intelligenten Lichtsteuerung bereits testen: Ab 6.30 Uhr geht das Licht an – und zwar immer, wenn sich ein Radfahrer oder Fußgänger nähert. Alle 35 Meter entfernt stehen die Belichtungsmasten. Das Licht läuft quasi mit.

Kanal-Highway bleibt ein Betriebsweg Foto: Was ist er denn nun formal betrachtet, der neue Kanal-Highway? Eine Veloroute, die nur den Radfahrern vorbehalten ist? Oder bleibt sie ein Betriebsweg des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, der Radfahrern, Joggern, Skatern, Rollerfahrern und Fußgängern offen steht? An der rechtlichen Lage hat sich nichts geändert, stellt Sven Henneboel vom Wasser- und Schifffahrtsamt klar. Die Kanalpromenade bleibt ein Betriebsweg. Er bleibt somit bedeutsam für alle erdenklichen Arbeiten, die für die Unterhaltung einer Wasserschifffahrtsstraße wichtig sind. Sollte es einmal zu einer Havarie kommen, erfolgt die Bergung vom Betriebsweg aus. Offen ist die Kanalpromenade für Radfahrer und Fußgänger gleichermaßen. Wer allerdings motorisiert unterwegs ist, hat darauf nichts zu suchen. ...

Ein Appell durchzog alle Ansprachen: Bitte nehmt Rücksicht! Die Kanalpromenade weist zwar eine Breite von vier Metern auf. Wenn Radfahrer und Fußgänger sich den Raum teilen und der Verkehr aus beiden Richtungen kommt, wird es nur funktionieren mit gegenseitiger Rücksichtnahme.