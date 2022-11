Zweiter Anlauf aufs Rathaus für Prinz Mario I.

Foto:

Münster ist die Stadt des Friedens,

Und war jetzt Gastgeber bei G sieben.

Doch ab heut‘ könnt‘ Münster richtig prahlen,

als Karnevalshochburg in Westfalen.

Und nun sind wir hier beim OB,

zu präsentieren unsere Idee.

Denn die fünfte Jahreszeit ist da,

Und unser Regiment ist nah.

So nehmen wir jetzt in den Blick,

die ganze bisherige Politik.

Doch halt, was müssen wir da sehen?

Ampelmännchen, sie sollen als Gender gehen.

Was hier zu planen ist, ist doch wohl klar:

Auf der Ampel erscheinen kann nur ein Narr.

,Prinz und Tollitüd‘ müssen schwingen die Hufen,

um bei Grün dreimal „Helau“ auszurufen.

Auch bei der Mobilität da gibt’s Bedarf,

wir haben daher kalkuliert ganz scharf:

Ein Null-Euro-Ticket, also fahren auf lau,

auf dem Karnevalszug und rufen „Helau“.

Keine Beratungen in Berlin mit Olaf oder ohne,

der steht dann nämlich als Stimmungskanone,

auf unserem Zug beim OB und wirft Kamelle,

statt Geld zu verteilen auf die Schnelle.

Ein dritter Punkt liegt uns am Herzen,

„Berliner Platz“, wir hören‘s mit Schmerzen.

Das Dealen, es nimmt weiter zu.

Die Bürger rufen lauter „Buh“.

Die Politik in Berlin will reagieren,

Und Haschisch schnell legalisieren.

Doch statt Hanf zu rauchen und wild zu tanzen,

empfehlen wir die Zucht von Pflanzen,

die einfach nach Kamelle schmecken,

und lediglich anregen zum Necken.

Hier ende ich, denn noch regierst Du,

doch bald schon übernimmt ohn‘ Ruh,

der Prinz das städtisch‘ Regiment,

damit Helau gelte ohne End‘.

Für heute sage ich Dir Dank,

für Deinen freundlichen Empfang.