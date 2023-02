Last-Minute-Kostüme: Jeck auf den letzten Drücker

Die toll(st)en Tage stehen vor der Tür, und Sie haben kein Kostüm? Macht nichts: Sechs Redakteure und Redakteurinnen, mal überzeugte Karnevalisten, mal – um es vorsichtig zu sagen – weniger überzeugte, haben sich extra für Sie in karnevalistische Schale geworfen, um Ihnen mit kreativen, praktischen oder auch ganz ausgefallenen Ideen und derer Umsetzung zur Seite zu stehen. In diesem Sinne: Helau!

Die Pantomime

Als gebürtiger Rheinländer war ich schon so ziemlich alles Erdenkliche an Karneval. Mittels Zuckerwasser Sägespäne auf Jeckengesichter pappender Meister Eder zum Beispiel. Oder das lebende und Karnevalisten schminkende Wortspiel „Pik-Ass-O“. Ich war Danger Mouse, Charlie Chaplin, Luftschlange und Wassermann. Doch mein karnevalistischer Evergreen ist das Pantomime-Kostüm. Nicht sonderlich einfallsreich, wie Sie jetzt vielleicht anmerken werden, aber lassen Sie sich gesagt sein, dieses Kostüm ist nicht nur praktisch, Sie sind damit auch überall bestens verkleidet.

Pantomime Foto: Björn Meyer

Der Grundbedarf des Kostüms: Eine dunkle Hose, ein paar Hosenträger, ein gestreiftes oder kariertes Oberteil und einen Hut oder eine Mütze. Dazu aus dem Drogeriemarkt Schminke, einen Lippenstift und ein paar Kosmetikhandschuhe. Fertig ist ein Kostüm, das nahezu nur Vorteile besitzt. Sie werden kaum erkannt, Ihnen wird drinnen nicht zu warm, und wenn Sie mal jemand vollquatscht, zeigen Sie einfach auf ihren Mund, schütteln den Kopf, lächeln und gehen von dannen. | Von Björn Meyer

Das Sams

Ich bin nicht als Jeck sozialisiert, aber die fröhlich-ausgelassene Stimmung während der tollen Tage ist doch ansteckend. Meine Idee für eine Kostümierung, die praktisch für Party und Umzug ist und sich für Kinder und Erwachsene gleichermaßen eignet: das Sams. Die von Paul Maar geschaffene freche Fantasiegestalt mit dem roten Struwwelkopf und den Wunschpunkten im Gesicht lässt sich mit ein paar Requisiten in Szene setzen.

Das Sams Foto: hö

Man benötigt: eine Dose rotes Karnevals-Haarspray, bei längeren Haaren am besten eine rote Perücke nehmen, eine Schweinsnase (Karnevals-Standardsortiment) und einen Blaumann, der in handwerklich affinen Haushalten ohnehin neben der Werkbank hängt. Blaue Punkte ins Gesicht malen. Fertig. Charmant an dieser Verkleidung ist die kommunikative Komponente. Denn wer feiert nicht gern mit jemandem, der die Macht hat, auf der Stelle Wünsche zu erfüllen? Überdies bin ich der Meinung, die Woche bräuchte viel mehr Sams-tage. | Von Karin Höller

Der Matrose

Wer keine Kostüme hat, sollte sich aus nachhaltigen Gründen an Kleider- und Küchenschränken bedienen. Wohin das führt? An die See, da wo Karneval ein Schimpfwort ist. Zum Matrosen werde ich, indem irgendwas Blau-Weißes mit Streifen aus dem Schrank geholt wird . . . T-Shirt oder Hemd, völlig egal. Am besten ein weiter Ausschnitt, wahlweise auch viele offene Knöpfe, und dann noch eine Serviette, um den Kragen auszugestalten: In rot oder blau, typische Farben aus der schleswig-holsteinischen Landesflagge.

Foto:

Da oben habe ich fast zehn Jahre verbracht, die Heimat zwar, aber nicht den Karneval vermisst – und mache mich zögerlich bereit, mich auf dieses kulturelle Wagnis erneut einzulassen. Ein Popeye (wohl der berühmteste Matrose) war ich nie und bin es auch in Kiel nicht geworden. Wer das Kostüm aber um ein, zwei Accessoires erweitern will, kann sicher eine Dose Spinat mit zum Umzug nehmen. Und eine echte Pfeife oder so ein Ding vom Stutenkerl könnte hier auch noch irgendwo herumfliegen. | Von Niklas Wieczorek

Der/die/das Reinigende

„Da haste ja den Bock zum Gärtner gemacht“, stellte mein Mann fest, als ich ihm meine Kostümierung zeigte. Zugegeben – Ordnung ist zwar das halbe Leben, aber Putzen steht bei mir nicht immer an oberster Stelle. Trotzdem habe ich für mein Last-Minute-Kostüm schnell alle jungfräulichen Putzlappen, Schwämme und Bürsten zusammen „gezuppelt“ und übergeworfen – tataa: der blaue Wischmopp einmal um den Kopf gewickelt, ergibt nicht nur eine schöne Frisur, er wärmt auch noch! Perfekt für das münsterische Regenwetter und mal etwas anderes als die Narrenkappe, die man im Westfalenland so gerne trägt.

Foto:

Für eine Portion Extra-Pfiff sorgen Schwämme als kleine Dreiecks-Ohrringe und Antennen aus Spülbürsten. Der hellgrüne Spüllappen als Fliege setzt einen weiteren farblichen Akzent. Wer jetzt denkt: Putzkraft, das ist ja ein reines Frauenkostüm – pah, weit gefehlt! Ich habe die Verkleidung geschlechtsneutral „Der, die, das Reinigende“ genannt. So kann ich sie nächstes Jahr auch an meinen Mann weitergeben. Einen fiesen Spruch dazu überlege ich mir noch! Helau! | Von Luise Forkel

Die Gemüsesuppe

Als Nordlicht habe ich mit Karneval ungefähr so viel am Hut wie mit dem Oktoberfest. Am Rande des Rosenmontagsumzugs in Münster vor etwa fünf Jahren hat mich aber ein Mann mit seinem Kostüm beeindruckt. Ein Wirsingblatt als Hut, das war’s. Wenig Aufwand, viel Überraschungseffekt – er war ein absoluter Hingucker. Sofort spann ich seine Verkleidung weiter für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich ein Karnevalskostüm brauchen würde. Nun ist es soweit – Zeit für die Gemüsesuppe. Es ist das perfekte Kostüm, denn es ist günstig, nachhaltig und schnell gemacht.

Foto:

Günstig: Im Supermarkt bekommt man Wirsing, Möhren und Lauch für unter drei Euro. Nachhaltig: Das Kostüm kann im Anschluss problemlos verzehrt werden, wahlweise können hungrige Jecken direkt vor Ort knabbern. Schnell gemacht: Die Brille aus Sellerie (gut für die Haut!) ist am zeitaufwendigsten, dauert aber kaum länger als drei Minuten. Wer statt der Wirsing-Schulterpolster aus dem Kohlgemüse einen Anzug basteln möchte, muss mehr Zeit einplanen. Das Kostüm kann weiter aufgemotzt werden, beispielsweise durch eine Lauchkette. Der Kochtopf als Accessoire ist unbedingt empfehlenswert, denn er bietet Raum für wahlweise Kamelle oder Flüssigvorräte. Außerdem bietet sich die Gemüsesuppe als Partnerkostüm an. Wer wollte nicht immer schon mal als Brühwürfel oder Mettendchen gehen? | Von Pjer Biederstädt

Der Tennisprofi

Auch wenn ich mich für viele jecke Traditionen bisher nicht begeistern konnte (allen voran Karnevalsmusik), habe ich mich dennoch schon immer gerne verkleidet. Zu Grundschulzeit wurde ich regelmäßig für meine Kostüme bewundert. Das eigentliche Lob dafür gebührt aber meiner Mutter, die sich in der Nacht vor Karneval stets abgerackert hat, um mich in Gandalf oder Meister Yoda (mit Pappmachee-Kopf!) zu verwandeln.

Johann "Borg" Sühling Foto: Pjer Biederstädt

Jetzt, da ich schon länger nicht mehr zu Hause wohne, muss ich mich selbst um meine Kostüme kümmern und mache es daher ein Stück simpler. Sneaker, Tennissocken, weiße Hose, Stirnband und die bunteste Trainingsjacke aller Zeiten. Fertig ist der Tennisprofi à la Björn Borg oder Andre Agassi. Lange Haare (oder eine Perücke) runden das Outfit ab. Fertig ist das Kostüm. Oder wie mir in der Redaktion gesagt wurde: „Damit würde man auf der Straße gar nicht auffallen.“ | Von Johan Sühling