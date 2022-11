Viele Prinzenlieder und große Lust auf Karneval

Prinz Mario I. zeigte sich am Tag nach dem traditionellen Prinzendämmerschoppen noch ganz beeindruckt: „Alle haben wieder Lust auf Karneval“, stellte Münsters Stadtprinz am Freitagmittag zufrieden fest.

Für Seine Tollität war die Veranstaltung im Speicher 10 in Coerde ein Heimspiel. Schließlich betreibt Mario Engbers mit seinem Cateringservice die Eventlocation. Und dort durfte er am Donnerstag zum zweiten Mal in seiner Rolle als Prinz die münsterischen Karnevalisten zum Dämmerschoppen begrüßen – diesmal in der Zuversicht, dass das Corona-Virus den Narren in dieser Session kein Schnippchen schlägt. „Lasst uns die Fröhlichkeit wieder in die Herzen der Menschen bringen“, lautete sein Appell zu mehr Gemeinsamkeit.

Prinz verspricht „Welturaufführung“

„Ich glaube, hier springt heute der Funke über“, meinte Stephan Pahl, Präsident der prinzlichen Muttergesellschaft KG Böse Geister am Anfang des Abends. Dafür sorgte wenig später Mario I. mit seinen drei Adjutanten. Die vom Prinzen angekündigte „Welturaufführung“ ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten.

Nachdem Mario I. sein Prinzenlied geschmettert hatte, sangen nämlich die drei Adjutanten Thorsten Geuting, Ingo Veltmann und Leo Squillace, allesamt Ex-Prinzen, den jeweiligen Hit aus ihrer närrischen Regentschaft.

Fast 200 Gäste im Speicher 10

„Mario macht einen guten Job mit seinen Adjutanten“, hatte schon eingangs des Dämmerschoppens Generalprinzmarschall Paul Middendorf betont – und sollte sich nach den Gesangseinlagen bestätigt fühlen. Tänzerisch machten die „Aaseenixen“ vor fast 200 Gästen Eindruck.