Prinzenabschied im „Herzen des Karnevals“

Der Vorhang ist gefallen: Am Veilchendienstag stand Prinz Mario zum letzten Mal im Rampenlicht. Es war „die schönste Zeit“ in seinem Leben, sagt er beim Freudenthal-Frühschoppen.

Es ist sein letzter Auftritt nach einer rauschenden Session: Mario Engbers steht am Veilchendienstag noch einmal auf der Freudenthal-Bühne im Atlantic-Hotel. In blauer Gardejacke, weil sein Ornat abgelegt ist und daheim im Kleiderschrank hängt. Nur die große Prinzenmütze erinnert noch an die „schönste Zeit in meinem Leben“, wie Prinz Mario vor 250 Freudenthal-Gästen beim Senatsfrühschoppen meint.