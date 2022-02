Karnevalsfeiern in Münster: Mit Test, aber ohne Maske

In den Kneipen in Münster darf in diesem Jahr wieder Karneval gefeiert werden.

Immunisierung, Negativtest und Hygienekonzept - so sollen Karnevalsfeiern in Münster möglich werden. Das geht aus einer Allgemeinverfügung hervor, die die Stadt am Montag veröffentlicht hat. Darin werden unter anderem Corona-Auflagen für Karneval in der Gastronomie festgehalten.

"Der Scheitelpunkt der fünften Welle scheint überschritten, aber das hochansteckende Omikronvirus ist noch da und sollte uns alle weiterhin zu entsprechender Vorsicht veranlassen", sagt Ordnungsdezernent Wolfgang Heuer in der Mitteilung. "Daher hat die Stadt Münster entsprechende Leitplanken für Karnevalsfeiern insbesondere in Gaststätten festgelegt und dabei die Sicherheit der Gäste in den Mittelpunkt gestellt."

Maskenpflicht im Innenraum wird aufgehoben

Das heißt konkret: Bei Karnevalsveranstaltungen in Innenräumen müssen alle immunisierten Personen zusätzlich über einen bestätigten negativen Testnachweis verfügen. Ein Test ist für geboosterte Personen draußen - also im Umkreis von 50 Metern zum Eingang der Veranstaltung - nicht notwendig. Veranstalter müssen dem Ordnungsamt außerdem vorab ein Hygienekonzept vorlegen.

In Innenräumen gilt dann keine Maskenpflicht mehr. Allerdings dürfen Veranstalter hiervon abweichende Regeln festlegen. "Mit Hygienekonzept, Impfung und Testnachweis kann für die aktuelle Infektionslage ein ausreichendes Schutzniveau erreicht werden", sagt Krisenstabsleiter Heuer. Getanzt werden darf übrigens nicht: Die Allgemeinverfügung untersagt das Ausweisen von Tanzflächen in gastronomischen Einrichtungen.

Die Verfügung gilt ab Weiberfastnacht (Donnerstag, 24. Februar) bis einschließlich 1. März (Dienstag).