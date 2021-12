Karnevalsgesellschaften in Münster sagen die Session ab

So bunt ging es nur zum jecken Auftakt in Münster zu.

Der Auftakt kurz nach dem 11.11. war gleichzeitig auch schon wieder das Ende für Münsters Karnevalisten. Nach der landesweiten Absage des Sitzungskarneval am Dienstag streichen auch die lokalen Gesellschaften die Segel. Am kommenden Montag wollen die Präsidenten mit dem Bürgerausschuss und der Prinzengarde noch entscheiden, ob auch auf die Umzüge in den Stadtteilen und den großen Rosenmontagszug in der City verzichtet werden soll.