Das sollte man zum Karnevalsumzug in Hiltrup wissen

Der Straßenkarneval ist zurück. In Hiltrup findet am Samstag (11. Februar) der große Karnevalsumzug statt. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Informationen.

Zwei Jahre ohne Karneval – die Entzugserscheinungen sind groß. „Hiltrup rockt wieder. Jetzt erst recht“, lautet heute das Motto. Deutlicher lässt sich die Vorfreude kaum ausdrücken. Die große Beteiligung am Straßenkarneval und der Kartenvorverkauf für die anschließende Party in der Stadthalle sind Hinweise: In Hiltrup geht es am Samstag (11. Februar) kräftig ab.

Um 14.11 Uhr gibt Stadtprinz Mario den Startschuss für den Umzug. 49 Zugnummern setzen sich in Bewegung, ganz überwiegend sind es Motivwagen. In gewohnter Form geht es über die Marktallee im Zentrum von Hiltrup. Ab 16.11 Uhr lädt die Karnevalsgesellschaft (KHG) Hiltrup zur Party in die Stadthalle. Die ersten machen bereits Party, während die große Menge noch den Karnevalisten auf der Straße zujubelt.

Die Zugaufstellung:

1. Wagen: Autowelt Hartmann präsentiert den Karnevalsumzug Hiltrup

2. Motorräder Harley Davidson Eröffnungsduo

3. Kommandowagen der KGH

4. Spielmannszug Stadtrand Süd

5. Wagen Skiurlaub zum Ballermann 6

6. Wagen der AWM: Zu heiß für die Tonne!

7. Wagen der The Flying Pilots: Top Gun

8. Wagen der Thekenproleten: Malle ist nicht pralle - lach mit Layla ist es geiler

9. Wagen der Narrenfreunde Hiltrup: Männekesmaler Arndt Zinkant – Wir treiben‘s bunt

10. Gesellschaftswagen der Provinzler Angelmodde

11. Fußgruppe des Reitvereins im Dahl Hiltrup: Stall-Piraten

12. Wagen des Reitvereins im Dahl Hiltrup: Stall-Piraten

13. Gesellschaftswagen der KG Pängelanton

14. Wagen „Autowelt Hartmann“

15. Wagen der KG Leydensgenossen: Närrisch in die Zukunft 2.0

16. Wagen der KLJB Roxel-Albachten: Imbiss

17. Wagen der Promenadenmischung Münster: Ein Löffelchen voll Zucker

18. Fußgruppe Die Füsslis: Wir haben uns als bunt „entpuppt“

19. Wagen Hiltruper Power: Piraten

20. Wagen der Feierfreunde Wolbeck: 15 Jahre Feierfreunde Wolbeck

21. Wagen der Freiwilligen Feuerwehr Hiltrup: Super Mario

22. Fußgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Hiltrup: Super Mario

23. Wagen des Donnerstagsstammtischs, Blätterwald statt Kaktusgarten – keine Zeit mehr abzuwarten

24. Fußgruppe AKG Emmerbachgeister: Kunterbuntes Amelsbüren

25. Wagen AKG Emmerbachgeister: Die AKG – Ein Verein zum Anfassen

26. Wagen Beer Brothers Beerlage: Weltall – Beerlage unser kleines Universum

27. Wagen Dynamo Tresen Nienberge: Von Apres Ski zum Ballermann – jetzt taut‘s

28. Fußgruppe Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren: Pippi Langstrumpf – Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt

29. Wagen Reit- und Fahrverein 1876 Amelsbüren: Peter Pan & Tinker Bell „Im Herzen sind wir Kinder geblieben“

30. Wagen KG Hiltruper Jungs & Mädels: Hiltrup – die Chemie stimmt

31. Fußgruppe Bürgerschützen Hiltrup: Hiltrup ist erwacht, nach 1001 Nacht

32. Wagen Bürgerschützen Hiltrup: Hiltrup ist erwacht, nach 1001 Nacht

33. Wagen Carnevalsclub Hiltrup: 33 Jahre sind geschafft, weiter geht‘s mit voller Kraft

34. Wagen Autowelt Hartmann: Sponsor des Karnevalsumzuges

35. Fußgruppe Frauenpower: „Best of“

36. Wagen Stammtisch „Immer Blau“: Immerblau auf der Jagd

37. Wagen der Lütten Jungs Havixbeck: Dschungel

38. Wagen IGKW Hohenholte: Lach- und Sachgeschichten aus Hohenholte

39. Wagen KLJB Nienberge: Panzerknacker

40. Wagen KLJB Nottuln: Bauernhof – Vorsicht, die Tiere sind entlaufen

41. Fußgruppe KG Paohlbürger: Mit Disney in die bunte Welt der Fantasie

42. Wagen 3D ***Villa: Stammtisch 3D im wilden Westen

43. Wagen Die Nerblofreier: Nerblofreier goes wild (west)

44. Wagen Jovle Jungs Amelsbüren: Lotto Karotti

45. Wagen Autowelt Hartmann

46. Fußgruppe KGH Damen: Hiltrup rockt

47. Senatorenwagen der KGH

48. Kinderwagen der KGH.

49. Gesellschaftswagen der KGH: Jetzt erst recht - Hiltrup rockt wieder!