Karte kommt nach 38 Jahren an

Als gestandener Karnevalist hat Freudenthal-Präsident Matthias Reck schon so manche Narretei in Münster erlebt. Was er aber jetzt aus dem heimischen Postkasten an der Grimmstraße zog, toppt alle jecken Begebenheiten: eine Postkarte mit einer idyllischen Schneelandschaft im Norden auf der Vorderseite, abgestempelt am 20. Dezember 1984 auf Borkum und frankiert mit der damals üblichen 60-Pfennig-Briefmarke.

