Kaum Chancen im Unfallbus

Münster

Selten angelegte Zweipunkt-Beckengurte, fehlende Lichtleisten und kaum zu öffnende Notausstiege: Unfallforscher fordern, dass die Sicherheitsstandards für Reisebusse deutlich verbessert werden. Am Dienstag zeigten sie in Münster mit einem riesigen Simulator, was ansonsten passieren kann.

Von Helmut Etzkorn