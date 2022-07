Emotionen pur: Die Kegelbrüder aus Münster sind zurück

„Oh, wie ist das schön“, singt ein vielstimmiger Chor aus Familien, Verwandten, Freunden und Feuerwehrleuten. Nach der endlos erscheinenden Wartezeit sind die letzten acht der auf Mallorca inhaftierten Kegelbrüder aus Roxel und Albachten endlich wieder in Deutschland.

„Wir haben es ja schon gestern kurz vor Mitternacht erfahren, als die Jungs wieder frei waren und das Gefängnis verlassen hatten. Und haben spontan im Freundeskreis bis halb drei in der Nacht gefeiert“, meint Wilhelm Holkenbrink, der wenig später seinen heimgekehrten Sohn Luca umarmt und „einfach nur glücklich ist“.

Nach der Freilassung: Kegelbrüder aus Münster landen am FMO Nach acht Wochen Untersuchungshaft auf Mallorca sind die acht Kegelbrüder aus Münster und Umgebung wieder zu Hause. Am Samstag um kurz vor 9 Uhr landete die Maschine aus Palma de Mallorca auf dem Flughafen Münster-Osnabrück. Die jungen Männer wurden am Flughafen von ihren Familien und Freunden begrüßt. Den Kegelbrüdern wird vorgeworfen, auf den Balkonen ihrer Hotelzimmer brennende Zigarettenkippen auf das Terrassendach einer Gaststätte in der Nähe des Ballermanns geworfen zu haben.

„Wir alle stehen hinter ihnen und sind unendlich froh“, meint eine Mutter. Viele der rund 100 Angehörigen haben an diesem frühen Morgen Tränen in den Augen, Ballons mit der Aufschrift „Herzlich willkommen“ und in Herzchenform sind zu sehen.

„Die Kinder von Malle sind daheim“, steht auf einem schnell gemalten Pappschild. Als die Heimkehrer über eine Treppe das Flugzeug verlassen und am Rollfeld stehen, ist die Erleichterung zu spüren. „Ich habe schnell mal nachgezählt, es sind alle zurück“, meint ein Nachbar eines der jungen Männer. Die Umarmungen wollen kein Ende haben und ein Vater fasst es so zusammen: „Vielleicht der emotionalste Moment in meinem Leben.“

Die Strapazen der vergangenen Wochen sind den Freigelassenen anzusehen, sie selbst wollen jetzt nur noch heim „und vielleicht später mal mitteilen, was es zu sagen gibt“. „Ein schöner Tag für alle, mit so viel Leuten habe ich nicht gerechnet“, meint einer der Kegelbrüder. Nach gut 30 Minuten ist die spontane Party am Flughafen vorbei, die Familien fahren in ihren Autos heim und wünschen sich jetzt erst einmal Ruhe.