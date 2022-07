Kegelbrüder zurück in Münster: Große Erleichterung bei Albachtener Familie

Fast zwei Monate saßen die acht Kegelbrüder auf Mallorca in Untersuchungshaft. Heilfroh und erleichtet sind nach der Rückkehr nun auch die Angehörigen der Kegelclub-Mitglieder. Ein Vater berichtet von den ersten Stunden nach der Heimkehr.

Nach der Ankunft am Flughafen Münster-Osnabrück stellten sich die acht Münsteraner zu einem Gruppenfoto auf.

„Wir sind froh – wir sind mehr als glücklich, dass die Jungs endlich wieder zurück sind!“ Dem Vater eines der acht Kegelbrüder, die am Samstag nach knapp zwei Monaten Untersuchungshaft auf Mallorca nach Münster heimkehrten, waren seine Freude und Erleichterung auch am Montag nach wie vor spürbar anzumerken: Der sehnlichst vermisste Filius ist wieder daheim in Albachten.