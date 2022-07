Kegelbrüder wieder in Münster: Mallorca-Albtraum nicht vorbei

Die Kegelbrüder aus dem Münsterland sind nach zweimonatiger U-Haft auf Mallorca wieder zu Hause. Sie hüllen sich alle in Schweigen – und das wird aufgrund der noch laufenden Ermittlungen wohl vorerst auch so bleiben. Wie geht es nun weiter?

Das Gefängnis in Palma de Mallorca: Hier saßen die Kegelbrüder wochenlang in Untersuchungshaft.

Die acht Deutschen, die auf Mallorca der Brandstiftung verdächtigt werden und in Untersuchungshaft saßen, sind nach knapp zwei Monaten wieder zu Hause im Münsterland. Nach ihrer Freilassung hatten sich die Hobbykegler wenige Stunden im evangelischen Gemeindehaus in Palma ausgeruht, bevor sie am Samstag noch vor Sonnenaufgang zum Flughafen fuhren.

Auf Mallorca und auch zu Hause hüllten sie sich bisher in Schweigen. Und das wird auch in absehbarer Zukunft wohl so bleiben. Der wohl wichtigste Grund: Die Ermittlungen gegen die acht und gegen vier weitere Freunde, die schon im Juni ebenfalls auf Kaution in Höhe von jeweils 12.000 Euro auf freien Fuß gesetzt worden waren, laufen auf Mallorca weiter. Ein weiterer Kegelbruder konnte seine Unschuld beweisen und das Gefängnis im Juni ohne eine Kautionszahlung verlassen.

Kurztrip nach Mallorca wurde zur Odyssee

Die deutsche Öffentlichkeit wird warten müssen, um aus dem Mund der Verdächtigen zu hören, was sie erlebt haben. Wie aus einem Kurztrip der Mitglieder des Kegelclubs «Stramm am Tisch» auf die Urlaubsinsel eine Odyssee wurde. Wie hatte sich Anwältin Maria Barbancho Saborit kurz vor Freilassung ihrer Mandanten ausgedrückt? Die Jungs, fast alle unter 30, würden sich erstmal «tot stellen».

Nach der Freilassung: Kegelbrüder aus Münster landen am FMO 16. Juli 2022: Die letzten acht auf Mallorca in Untersuchungshaft gesessenen Kegelbrüder aus Münster-Albachten und -Roxel kehren zurück. Foto: Helmut P. Etzkorn Landung auf dem Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) am Samstagmorgen um 9.01 Uhr und damit 14 Minuten früher, als geplant, mit Flug FR 7282 mit der Boeing 737-800 der Fluggesellschaft Rynair aus Palma. Foto: Helmut P. Etzkorn Viele der rund 100 Angehörigen haben an diesem frühen Morgen Tränen in den Augen, Ballons mit der Aufschrift „Herzlich willkommen“ und in Herzchenform sind zu sehen. Foto: Helmut P. Etzkorn Die jungen Männer wurden am Flughafen von ihren Familien und Freunden begrüßt. Foto: Helmut P. Etzkorn Foto: Helmut P. Etzkorn Foto: Helmut P. Etzkorn Den Kegelbrüdern wird vorgeworfen, auf den Balkonen ihrer Hotelzimmer brennende Zigarettenkippen auf das Terrassendach einer Gaststätte in der Nähe des Ballermanns geworfen zu haben. Foto: Helmut P. Etzkorn Foto: Helmut P. Etzkorn Foto: Helmut P. Etzkorn Foto: Helmut P. Etzkorn Foto: Helmut P. Etzkorn Am Samstag um kurz vor 9 Uhr landete die Maschine aus Palma de Mallorca auf dem Flughafen Münster-Osnabrück. Foto: Helmut Etzkorn Die jungen Männer wurden am Flughafen von ihren Familien und Freunden begrüßt. Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn Foto: Helmut Etzkorn

Aber was wird in den kommenden Wochen passieren? Der als sehr streng geltende Ermittlungsrichter Antoni Rotger wird bald die Untersuchungen fortsetzen. Der erfahrene Jurist, der viele Fälle gegen (auch ausländische) Prominente und korrupte Politiker mit harter Hand leitete, hatte sich einer Freilassung auf Kaution der acht in U-Haft verbliebenen Deutschen mehrfach widersetzt.

Richterin gewährte Freilassung auf Kaution

Es war ein für die Hobbykegler glücklicher Umstand, dass er im Urlaub weilte, als die Verteidigung neue mutmaßlich entlastende Beweismittel vorlegte und erneut die Freilassung auf Kaution beantragte. Eine als Ersatz eingesprungene Richterin gewährte sie.

Den Deutschen wird vorgeworfen, am 20. Mai kurz nach ihrer Ankunft auf der Insel einen Brand in der Nähe des Ballermanns an der Playa de Palma ausgelöst zu haben. Sie sollen vom Balkon ihrer Hotel-Zimmer brennende Kippen und Alkohol auf das Schilfdach der Terrasse einer darunterliegenden Gaststätte geworfen haben. Das Dach fing Feuer. Zwei Gaststätten, eine Wohnung und Teile des Restaurants wurden beschädigt. Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Kegelbrüder beteuern ihre Unschuld

Die Touristen bestreiten, das Feuer gelegt zu haben. Die Gruppe bestand ursprünglich aus 13 Urlaubern. Einer von ihnen war bereits am Tag nach dem Brand ohne Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Er hatte nachweisen können, dass er bei Ausbruch des Feuers unter der Dusche war. Vier weitere Verdächtige hatten das Gefängnis nach rund zweieinhalb Wochen auf Kaution verlassen dürfen.

Um die eingesprungene Richterin zu überzeugen, hatte die Verteidigung als entlastendes Beweismittel ein Foto vorgelegt, auf dem ein rauchender Unbekannter auf dem Balkon des Nachbarzimmers der Gruppe zu sehen ist, der als Täter ebenfalls in Frage käme. Das Foto habe mit dazu beigetragen, dass die Staatsanwaltschaft sich erstmals auch für die Freilassung der Kegelbrüder ausgesprochen habe, sagte Anwältin Barbancho Saborit. Aber können das Foto und andere laut Verteidigung entlastende Beweismittel auch den Richter überzeugen? Immerhin hatten Augenzeugen die Deutschen belastet.

Lange Haftstrafen sind möglich

Vorerst herrscht in Münster noch große Freude. Sowohl vor dem Gefängnis als auch bei der Ankunft am Flughafen Münster/Osnabrück wurden die Kegler von Angehörigen und Bekannten glücklich in Empfang genommen. Wenn sie aber angeklagt und der fahrlässigen Brandstiftung für schuldig befunden werden, können die Männer zu Haftstrafen zwischen einem und drei Jahren verurteilt werden, wie Anwälte erklärten. Bei vorsätzlicher Brandstiftung sei Freiheitsentzug von bis zu sechs Jahren vorgesehen. Bei Vorsatz und der Gefährdung von Menschenleben könne das Urteil auch deutlich schärfer ausfallen.