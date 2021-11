Kein Nein zu jedem Verkehrsversuch

Mehr Mitgliederbeteiligung und Transparenz will das neue Führungs-Trio der Initiative Starke Innenstadt (ISI). Für neue Ideen bei der Bewältigung der Blechlawinen in Münsters Innenstadt zeigt sich die Initiative aufgeschlossen.

Mit einer Dreier-Führungs-Spitze, die Handel, Gastronomie und Immobilieneigentümer repräsentiert, will die Initiative Starke Innenstadt (ISI) künftig Einfluss auf die Stadtgestaltung nehmen und ihre Expertise bei der Bewältigung der großen Zukunftsthemen der Stadt in die Waagschale werfen. Dass beim derzeit heiß diskutierten Thema Verkehrsplanung auch unter den Geschäftsleuten nicht immer alle einer Meinung sind, wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich, die am Donnerstagabend die neue Führungsspitze wählte.