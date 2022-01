Keine Quarantäne für Omikron-Kontaktpersonen

Angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante wird am Freitag beim Bund-Länder-Treffen über eine Verkürzung der Quarantäne-Dauer diskutiert. Münster ist bereits einen Schritt weiter gegangen: Kontaktpersonen von Omikron-Infizierten müssen ab sofort gar nicht mehr in Quarantäne, wenn sie vollständig immunisiert, also doppelt geimpft oder genesen, sind und keine Symptome haben. Das teilt die Stadt auf ihrer Homepage mit.

