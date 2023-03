Keine Verzögerung beim Schulbau durch neue Bauwerke GmbH

Es ist ein politischer Streit, der seit Dezember zwischen der Rathauskoalition und der CDU-Opposition tobt. Soll die Bauwerke GmbH, die künftig den Schulbau forcieren soll, unter dem Dach der Stadt oder der Stadtwerke angesiedelt werden? Die CDU ist für Stadtwerke, die Koalition für Stadt, letztere hat sich durchgesetzt.

In der Sitzung des Schulausschusses am Dienstagabend ploppte der Streit abermals auf. Im Zusammenhang mit den geplanten Bauarbeiten an der Melanchthon-Schule und am Pascal-Gymnasium legte die CDU-Ratsfrau Jolanta Vogelberg eine Protokollerklärung vor. Darin erklärte die CDU noch einmal, dass sie Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahmen befürchtet, weil die städtische Bauwerke GmbH erst noch gegründet werden müsse, während die Stadtwerke-Bauwerke-GmbH bereits existiere.

„ „Auch die Bauwerke der Stadtwerke müssen das Bauen erst lernen“ “ Thomas Paal

Kein Zeitverlust durch Gründung der GmbH

Stadtdirektor Thomas Paal stellte als Schuldezernent in diesem Zusammenhang klar, dass dem nicht so sei. Durch den Ratsbeschluss zur Gründung der städtischen Bauwerke GmbH entstehe kein Zeitverlust. „Auch bei einer anderen Entscheidung wäre es nicht schneller gegangen.“ Weiter warnte Paal vor überzogenen Erwartungen an die Stadtwerke: „Auch die Bauwerke GmbH der Stadtwerke muss erst das Bauen lernen.“

Stadtdirektor Paal bestätigte, dass die münsterische Stadtverwaltung ursprünglich dafür plädiert habe, die Bauwerke GmbH unter dem Dach der Stadtwerke anzusiedeln. Im Gefolge des anderslautenden Ratsbeschlusses bereite die Stadtverwaltung (und nicht die Stadtwerke) jetzt die neue Gründung vor. Die bestehenden Bauwerke der Stadtwerke könnten also bei den beiden Schulen ohne Zeitverlust an die Arbeit gehen.