KG Freudenthal zieht die Reißleine und sagt Ball ab

Vernunft statt Feierlaune: Vor Weihnachten stünden in Münster eigentlich noch zwei große Karnevalsveranstaltungen an. Doch eine wurde nun verschoben, bei der zweiten wurden die Einlassbestimmungen verschärft.

Ein Bild aus einer jeckeren Vergangenheit: In diesem Jahr muss der Ball der KG Freudenthal verschoben werden.

Die KG Freudenthal zieht jetzt doch die Corona-Reißleine und lässt ihren für kommenden Samstag im Hotel Mövenpick angesetzten Ball ausfallen. Es seien jüngst „viele vorsichtige Rückmeldungen eingegangen“, schreibt Präsident Matthias Reck in einer Mail an die Mitglieder. Andere hätten sich allerdings auch unter den geplanten Bedingungen 2G plus sicher gefühlt.