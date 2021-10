KG Schlossgeister ehrt Sharon Fehr

Der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde in Münster, Sharon Fehr, wird in der kommenden Session von der KG Schlossgeister zum Freud- und Friedensritter ernannt. „Er hat sich um Münster verdient gemacht, die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde und der Stadt läuft reibungslos und ist eine Bereicherung“, so Schlossgeister-Ehrensenatspräsident Jürgen Felmet bei der Vorstellung des neuen Ordensträgers am Freitagabend bei Stuhlmacher.

Bei der Galaprunksitzung der Gesellschaft wird die Chefin von Münster-Marketing, Bernadette Spinnen, mit dem Sonderorden „Das tanzende Schloss“ ausgezeichnet. „Sie setzt sich für Münster und die Region großartig ein, auch für uns Schlossgeister hat sie viel Gutes geleistet“, so Felmet.

Zwei neue Ehrensenatoren

Gleich zwei neue Ehrensenatoren soll es geben. Rainer Zahlten, Ehrenpräsident der KG Monasteria Principale, gilt als „Erfinder“ der großen Mädchensitzung seiner Gesellschaft. Zahlten fördert zudem seit vielen Jahren die erfolgreichen Tanzsportgarden der Schlossgeister.

Auch der Warsteiner-Gebietsverkaufsleiter Siegmund „Siggi“ Höing soll in den Ehrensenat aufgenommen werden. Im Karneval und auch beim SC Preußen Münster sei Höing, so Felmet, ein verlässlicher Partner und Förderer. Zum Ehrengardisten des Tanzsportvereins wird Joachim Schilling ernannt.

In seinem Rückblick auf die närrische Zeit unter Corona-Bedingungen berichtete Felmet von der virtuellen Vorstellung der Garden und die Absage der Westfalenmeisterschaften im Tanzsport. Man hoffe nun, wieder voll aktiv werden zu können.