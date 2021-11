Baustart am Kiesekampweg in Sicht

Wieso bietet der nur zum Teil abgerissene frühere Lebensmittelmarkt am Kiesekampweg seit Monaten einen so unschönen Anblick? Stockt das dort geplante Bauvorhaben? Dies fragen sich viele Coerder Bürger und Bürgerinnen. Jetzt nehmen die Eigentümer Stellung.

