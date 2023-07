Projekt der Universität weckt sportliches Potenzial

Die Grundschulkinder in Münster bewegen sich immer weniger. Grund dafür ist nicht zuletzt die Corona-Pandemie. Ein Studienprojekt der Universität Münster möchte mit einer kreativen Idee Abhilfe schaffen.

Das Studienprojekt „muenster.moves“ möchte Kinder in Münster zu mehr Bewegung animieren.

Loch in der Hose, grünes Knie, zwei oder drei Schürfwunden am Arm – Klingt nach einem klassischen und erfolgreichen Spielplatz-Tag aus Kindersicht, oder? Derzeit sieht die Realität häufig anders aus: Kinder bewegen sich weniger, frequentieren seltener Spielplätze und Parks. Das Studienprojekt „muenster.moves“ möchte Kinder und deren Eltern deshalb auf die vielseitigen Möglichkeiten zur Bewegungsförderung in und um Münster aufmerksam machen.