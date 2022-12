Die jüngsten Münsteraner sind wieder zur Kinder-Uni eingeladen. Thema: Künstliche Intelligenz. Ein Professor und eine Professorin erläutern, was das genau ist und wo die Vorteile und Gefahren liegen. Die Anmeldefrist ist schon in Kürze.

Künstliche Intelligenz und Algorithmen berühren inzwischen fast jeden Lebensbereich. Die einen freuen sich über diese Entwicklung, den anderen bereitet sie Sorge. Sie sehen in künstlicher Intelligenz eine mögliche Bedrohung.

Doch was steckt hinter dem Begriff? Wo ist der Unterschied zu Algorithmen? Was macht einen Computer intelligent? Sind Staubsaugerroboter oder Sprachassistenten wirklich gefährlich?

Diesen und weiteren Fragen gehen Dr. Christian Grimme und Dr. Katrin Bergener vom Institut für Wirtschaftsinformatik der WWU am Freitag (9. Dezember) in der Kinder-Uni nach. Sie ergründen mit den Kindern, wo künstliche Intelligenz im Alltag bereits vorkommt, wie diese heutzutage funktioniert, was sie leistet und wo es Probleme gibt.

In künstliche Intelligenz hineinversetzen

Die Nachwuchsstudierenden sind eingeladen, die Vorlesung mitzugestalten. Sie können Algorithmen entwerfen, sich in eine künstliche Intelligenz hineinversetzen und herausfinden, wer besser darin ist, Musik zu komponieren: sie selbst oder ein Computer?

Christian Grimme und Katrin Bergener erklären den Kindern, was künstliche Intelligenz ist. Foto: WWU/Ercis

Die Vorlesung beginnt um 16.15 Uhr. Eine Anmeldung ist über uni-muenster.de/kinderuni bis Donnerstag (8. Dezember) um 10 Uhr erforderlich. Die Veranstaltung findet im Hörsaal H1 am Schlossplatz 46 statt. Die Plätze im Hörsaal sind ausschließlich für Kinder reserviert.

Zusätzlich wird die Vorlesung per Video übertragen. Alle angemeldeten Kinder erhalten einen Tag vor der Veranstaltung per E-Mail einen Zugangslink. Die Videoübertragung ist nicht interaktiv.

Die Kinder-Uni Münster ist eine Veranstaltungsreihe der WWU und der Westfälischen Nachrichten für Schulkinder der dritten bis siebten Klasse. In kindgerechter Sprache erklären Dozentinnen und Dozenten aller Disziplinen, worum es in ihrer Forschung geht, wieso ihre Arbeit wichtig ist und inwiefern das Thema Kinder betrifft.