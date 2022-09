Kinderkonzerte starten wieder

Lange Zeit konnten sie wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Nun starten die Fidolino-Kinderkonzerte in eine neue Saison. Los geht es am Sonntag (25. September) in der Friedenskapelle.

Nach langer coronabedingter Zwangspause freuen sich Claudia Runde (Musikpädagogin und Ideengeberin) sowie Tim Eberhardt (Leiter der Friedenskapelle) auf das erste Fidolino-Konzert der neuen Saison. Am Sonntag (25. September) erzählt Claudia Runde mit ihrem Ensemble in dem rund einstündigen Kinderkonzert für vier- bis siebenjährige Kinder eine unterhaltsame Geschichte rund um eine Urlaubsreise. Dabei erklingt Musik von Chopin, Ron Williams oder Franz Schubert mit Klarinette, Baritonsaxofon, Flöte und Klavier.

Zum Inhalt: Die sieben Sachen gepackt und ab in den Urlaub – drei Freunde fiebern ihrer Reise zum berühmten „Berg am See“ entgegen. Aber was sie dort entdecken, ist ganz anders als erwartet: Der schwindelerregende Berg besteht aus Tönen, die beinahe in den Himmel wachsen – wie soll man da den Gipfel erreichen? Und der geheimnisvolle See taucht bis zu den tiefsten Klängen hinab – wie soll man den Grund erreichen?

Geschichte als roter Faden

Eine Geschichte als roter Faden, Werke für einzelne Instrumente, kleine Ensembles und Gesang, die zum Zuhören und Mitmachen einladen: Die Fidolino-Kinderkonzerte wenden sich laut einer Pressemitteilung an vier- bis siebenjährige Kinder und möchten Interesse für klassische Musik wecken. Die musikalische Gestaltung und Moderation übernehmen erfahrene Musikerinnen und Musiker sowie Musikpädagogen unter Leitung von Claudia Runde.

Das Konzert ist am morgigen Sonntag (25. September) um 11 Uhr in der Friedenskapelle. Weitere Termine sind am 6. November („Hörner im Einsatz“) und am 18. Dezember („Dicke Luft unterm Tannenbaum“) geplant. Karten im WN-Ticketshop am Picassoplatz oder online.