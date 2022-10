Kino, Kunst und Kulinarik

Endlich wieder tanzen, singen, Kulinarisches (aus)kosten, die vielfältige Kultur Lateinamerikas und all ihre bunten Traditionen mit allen Sinnen genießen: Darum geht es bei den 13. Lateinamerikanischen Wochen, die nach zwei Jahren wieder in größerem Rahmen stattfinden.

Von Freitag (21. Oktober) bis zum 5. November (Samstag) dreht sich dabei alles um das Thema „Kultur bewahren – in besonderen Zeiten“. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, so Felix Manrique Barrera, Vorstandsvorsitzender des ausrichtenden Vereins Upla.

„Upla“, die Unión por Latinoamérica y Alemania, ist der deutsch-lateinamerikanische Verein, dessen Ziel die Vernetzung und der interkulturelle Austausch zwischen Deutschen und Lateinamerikanern in Münster und Umgebung sind.

Abwechslungsreiches Programm

Rund zwei Wochen lang bringt der Verein mit den Lateinamerikanischen Wochen laut Pressemitteilung Farbe, Lebenslust und Inspiration in das nasse Grau und Dunkel des Herbstes.

Das abwechslungsreiche Programm halte für jeden Geschmack und jedes Interesse etwas bereit: kulinarische Angebote wie den „Kulinarischen Abend Chile“ und das „Latin Jumping Dinner“, Vorträge mit Kooperationspartnern wie Pan y Arte und Musicamento, Tanz (Salsa-/Bachata-Workshop, Pena Latina zum Abschluss) und einen Papiergirlanden-Workshop zum Dia de los Muertos, eine Fahrradtour mit typisch lateinamerikanischen Getränken zur Erfrischung, Film- und Kinoabende im Cinema, Kunst aus Nicaragua und den Spanisch-Stammtisch.

Freude über Kooperation

„Besonders freuen wir uns über die Kooperation mit Pan y Arte und Musicamento“, so Felix Manrique Barrera. Der Verein Pan y Arte engagiert sich seit 25 Jahren für kulturellen Austausch mit Nicaragua, geleitet vom Motto „Kultur öffnet Horizonte“.

Der Verein Musicamento Ecuador setzt sich für die Förderung von Behindertenhilfe und Erwachsenenbildung in Ecuador ein.

Der Startschuss für die Lateinamerikanischen Wochen fällt am Freitag um 18 Uhr im Upla-Konferenzraum, Verspoel 7-8. Neben der Vorstellung des diesjährigen Programms wird es in einem Vortrag über das Buch „Leben in Guatemala” von Rigoberta Menchu Einblicke in das Leben in Lateinamerika – speziell in Guatemala – geben, heißt es in der Ankündigung.

Das komplette Programm ist bereits jetzt in einem Flyer einsehbar, der auf der Upla-Homepage zum Download bereitsteht.