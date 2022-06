Zahl der Kirchenaustritte auf Rekordniveau

Noch nie haben so viele Christen die katholische Kirche verlassen. Das Bistum Münster stellt am Montagmittag die Kirchenaustrittszahlen für das vergangene Jahr 2021 vor. Die aktuelle Missbrauchsstudie hatte darauf noch keinen Einfluss.

Zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie erreicht die offizielle Zahl der Kirchenaustritte im Bistum Münster vermutlich einen neuen Höchststand. Das Bistum wird am Montagmittag allerdings die Statistik für das vergangene Jahr 2021 veröffentlichen, in die mögliche Austritts-Reaktionen auf die Missbrauchsstudie nicht eingeflossen sein können. Dennoch ist weiterhin und auch für das vergangene Jahr mit deutlich steigenden Zahlen zu rechnen.

Generalvikar Klaus Winterkamp hatte für 2021 bereits von einem Rekord von Kirchenaustritten in Höhe von etwa 21.000 Katholiken gesprochen. Der bisherige Höchststand 2019, also vor der Corona-Pandemie, hatte bei 16.654 Austritten gelegen. Als ein wesentlicher Grund für die hohen Austrittszahlen gilt die von vielen Menschen als schleppend wahrgenommene Aufarbeitung der Fälle sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Wie sich die Vorstellung der Missbrauchsstudie auf die aktuellen Kirchenaustrittszahlen der vergangenen beiden Wochen auswirkt, ist dem Bistum nicht bekannt.

Zahlen 2020 von Corona-Pandemie beeinflusst

Im vergangenen Jahr hatte das Bistum deutlich weniger Kirchenaustritte – für das Jahr 2020 – verzeichnet. 12.698 Katholiken, trotzdem die zweithöchste Zahl an Austritten überhaupt, hatten damals der katholischen Kirche den Rücken gekehrt. Die Zahlen 2020 waren allerdings massiv von der Corona-Pandemie beeinflusst, so hatten die Amtsgerichte und Kirchenaustrittsstellen während des monatelangen Lockdowns zeitweise geschlossen.

Kirchenaustritte können nicht spontan erfolgen, erforderlich ist ein beim zuständigen Amtsgericht. Bei zahlreichen Amtsgerichten, wie zum Beispiel in Münster, waren diese Termine zuletzt nur nach längeren Wartezeiten zu bekommen.

Münster ist zweitgrößtes Bistum in Deutschland

Das Amtsgericht Münster hatte bereits im Januar gegenüber unserer Zeitung bestätigt, dass im Jahr 2021 mehr Münsteranerinnen und Münsteraner als je zuvor beide Kirchen verlassen hätten. 4000 oder mehr als 400 im Monat, was die Kirchenaustrittsstellen in Münster kaum noch bewältigen könnten. Die quartalsweise freigeschalteten Termine am Amtsgericht seien innerhalb weniger Tage ausgebucht, teilte ein Sprecher mit. Die Amtsgerichte unterscheiden nicht zwischen katholischer und evangelischer Konfessionszugehörigkeit. Erfahrungen früherer Jahre legen den Schluss nahe, dass die Konfessionen gleichermaßen betroffen seien.

Die Katholikenzahl im Bistum Münster liegt knapp unter 1,8 Millionen Menschen. Münster ist hinter dem Erzbistum Köln das zweitgrößte Bistum in Deutschland.

Im Erzbistum München und Freising waren seit Veröffentlichung der Missbrauchsstudie im Januar 2022 deutlich mehr Menschen aus der Kirche ausgetreten als in den Jahren zuvor. In den vergangenen sechs Monaten waren es über 14.000 Christen über alle Konfessionen hinweg.

