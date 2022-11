Wenn die Betreuungssituation in der Kita für Eltern zur Belastung wird

Wenn die Betreuung in der Kita nicht mehr sichergestellt ist, stellt das das Lebensmodell von berufstätigen Eltern auf den Kopf. Ein Ehepaar sowie eine alleinerziehende Mutter aus Münster geben Einblick in ihre belastende Situation.

Elmar und Katharina Stegemann haben eigentlich alles, was man sich als Familie wünschen kann. Er arbeitet als für Projekte verantwortlicher Ingenieur, sie als Lehrerin. Die beiden haben zwei Söhne, wohnen in einem kleinen Haus in einem Stadtteil Münsters. Alles könnte gut sein – ist es aber nicht, denn die Stegemanns stehen vor einem Problem, das gerade sehr viele Familien umtreibt.