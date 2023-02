Kita-Navigator: Beirat fordert Transparenz

Einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz gibt es in Deutschland spätestens nach dem vollendeten ersten Lebensjahr für jedes Kind. Nur: An solchen Plätzen mangelt es in der Praxis vielerorts. Können Eltern einen Betreuungsplatz einklagen? „Das kommt darauf an, ob der vorgesehene Ablauf eingehalten wurde“, sagt der Hamburger Rechtsanwalt und Vorsitzende des gesetzgebenden Ausschusses Sozialrecht des Deutschen Anwaltsvereins, Prof. Ronald Richter. Bevor Eltern Klage erheben, sollten sie mehrere Schritte einhalten.

Foto: dpa-tmn