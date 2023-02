Gestopptes Vergabeverfahren: Frustrierte Eltern erwägen Klagen

Zu wenige Plätze, der Kita-Navigator gestoppt: Die Situation für viele Eltern, die im Sommer auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder hoffen, ist frustrierend. Viele Menschen drohen der Stadt Klagen an – und machen auch Lösungsvorschläge.

Das Warten auf die Plätze für das kommende Kitajahr geht weiter: Am Wochenende war das Vergabeverfahren gestoppt worden. Einen konkreten Termin zur Wiederaufnahme gibt es noch nicht.

„Wir werden auch vor einer Klage nicht zurückschrecken“; „wir werden vermutlich einen Anwalt einschalten müssen“; „mir bleibt nichts anderes übrig als zu klagen, um arbeiten gehen zu dürfen – im Jahre 2023 muss eine Mutter um ihr Recht kämpfen, arbeiten gehen zu dürfen“. Die Äußerungen von Eltern, die sich in diesen Tagen bei der Redaktion melden, gleichen sich auffällig. Auch in einer WhatsApp-Gruppe, in der sich Stand Dienstagmittag fast 600 Eltern zur diesjährigen Kitaplatzvergabe austauschen, liegt ein Fokus längst auf den rechtlichen Möglichkeiten der Erziehungsberechtigten.