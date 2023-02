Kita-Navigator gestoppt: Junge Eltern in Münster in Aufruhr

Es fehlen ohnehin Hunderte Kita-Plätze in Münster – nun stehen womöglich die im Online-Verfahren durch den Kita-Navigator vergebenen wieder infrage. Bei vielen junge Eltern ist der Ärger riesengroß.

Kitaplätze sind in Münster schwer zu bekommen, nun ist auch noch das Online-Vergabe-System abgeschaltet worden.

Die Nachricht des städtischen Jugendamtes ist am Wochenende wie ein Blitz in die Lebensplanung Hunderter Familien mit kleinen Kindern in Münster eingeschlagen. Die Stadt hat ihr Online-System Kita-Navigator abgeschaltet, weil es Fehler bei der Zuordnung der Plätze gab. Verträge nach schon vergebenen Zusagen können nicht unterzeichnet werden. Für viele Eltern ist dies das negative i-Tüpfelchen auf die wenige Tage zuvor verkündete Botschaft, dass 351 eigentlich vorhandene Kitaplätze zum Sommer wegen Fachkräftemangels nicht verfügbar sind.